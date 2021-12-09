إيطاليا: مهرجان التاميل يصل إلى باليرمو عبر الصور

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - يصل مهرجان التاميل الأسيوي، بألوانه المبهجة ورقصاته المتعددة، إلى مدينة باليرمو، المدينة المتعددة الأعراق، عبر صور التقطها مصور وكالة أنسا، جيوفاني فرانكو.



ويستضيف مبنى مؤسسة مولتيفولتي، في شارع جوزيبي ماريو بوليا، خلف سوق باليرمو التاريخي، حدثا فريدا، متمثل في معرض "Incontri" لصور مهرجان تاميل في 18 ديسمبر الجاري. ومولتيفتي هي مؤسسة اجتماعية أنشئت في عام 2014 بواسطة مجموعة من 14 شخصا قادمين من 8 دول مختلفة، وهي السنغال وزامبيا وأفغانستان وبنجلاديش وفرنسا وإسبانيا وجامبيا وإيطاليا.



وتقدم الصور التي التقطها فرانكو، لمحة لحدث شديد الحضور والكثافة، وهو مهرجان تايبوسام التاميل، الذي يجمع بين كلمتي "تايلاندي"، واكلمة "بوسام" وتعني نجمة. ووفقا للأسطورة فإنه في يوم 9 فبراير، وخلال اكتمال القمر، تتلقى الإله موروجان رمحا من الإلهة بارفاتي لتهزم به الشيطان سورادبادمان، في حدث يرمز إلى انتاصر الخير على الشر. وخلال الاحتفال، يخضع المؤمنون بهذه الأسطورة، "لعقوبة" جسدية لجذب انباه الله وتقديم الخدمات إلى الإله. (أنسامد).



