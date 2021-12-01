اول معرض فردي للكوبية بروغيرا في ميلانو

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - قامت بلدية ميلانو بالاعلان عن معرض للفنانة الناشطة الكوبية تانيا بروغويرا ، التي تتناول عروضها وتركيباتها هياكل السلطة السياسية وتأثيرها على الأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع.



يقام المعرض تحت رعاية دييغو سيليو ويقدم مجموعة مختارة من أهم أعمال الفنان والأعمال الجديدة المصممة خصيصًا لمعرض ميلانو ، بما في ذلك العمل الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الرابطة الوطنية للمبعدين السابقين في المعسكرات النازية (ANED). عنوان المعرض هو اقتباس من هانا أرندت ، التي ردت بالاقتباس اللاتيني في مقابلة على تلفزيون جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1964 ، عندما سئلت عما إذا كانت تشعر أن من واجبها نشر كل ما كانت على علم به. "fiat veritas et pereat mundus: الحقيقة تُقال حتى على حساب العالم".



يستحضر الفنان بضوضاء وأضواء عمياء البيئة العسكرية لمصنع الذخيرة الواقع بالقرب من المدينة الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية (أنسامد).

