بينالي العمارة 300 ألف مشاركة

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - يسافر بينالي العمارة 2021 أكثر من 300000 زائر. هذا الرقم ليس رسميًا ، لكن يمكن الوصول إليه غدًا ، في اليوم الأخير من الافتتاح للجمهور.



هذه نتيجة مهمة ، خاصة إذا اعتبرنا أن الوصول إلى جناحي جيارديني وأرسينال كان أعلى بنسبة 10٪ مما كان عليه في عام 2018.



قال رئيس البينالي ، روبرتو سيكوتو اليوم ، في معرض تقديمه للاجتماع الأخير لهذه النسخة ، في تياترو بيكولو: "يمكنني فقط ترك مساحة لمشاعر وتقدير أولئك الذين جعلوا هذا النجاح ممكنًا".



,واضاف انه "بعد عامين من العمل الرائع في مجالات العمارة والسينما والرقص والمسرح حيث يستعد البينالي للبقاء مفتوحًا 365 يومًا في السنة ، لأنه لا يقتصر على المواعيد والمهرجانات ".



ثم ألمح سيكوتو إلى قواعد جديدة تبدأ من بينالي ارتي القادم ، وليس الخوض في التفاصيل ، موضحًا أن "كل أولئك الذين يشاركون ، من أولئك الذين قاموا بإنشاء وزيارة ، سيتعين عليهم اتباع قواعد السلوك الجديدة والاجراءات الاحترازية ". (أنسامد).



