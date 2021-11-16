إيطاليا: بيشيلي تستضيف مهرجان البحر المتوسط للموسيقى والمسرح

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - تستضيف مدينة بيشيلي الإيطالية الواقعة على البحر المتوسط، مهرجان المتوسط للموسيقى والمسرح، في الفترة بين 24 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.



المهرجان الذي تنظمه جمعية "لينا داوندا Linea d'onda"، هو مهرجان خريفي تحت إدارة الفنان كارلو بروني، ويقدم 27 عرضا بين الموسيقى والمسرح والحوارات والوروش.



ويشكل هذا المهرجان، ببرنامجه المزدحم، نقطة اتصال بالمهرجان التاريخي لشعوب البحر المتوسط، الذي تم تنظيمه على مدى سنوات، وشارك فيه اسماء عظيمة في مجال الموسيقى والفن، وكانوا بمثابة أصوات رسمية وطنية لبلادهم..



ويهدف المهرجان إلى تخطي حدود اللغات المختلفة بين شعوب البحر المتوسط، واقتراح حفل مجموعة موسيقية تتشكل من بيب سرفيلو، وخافيير جيروتو، وفابريزيو بوسو، وريتا ماركوتولي، وفوريو دي كاستري وماتاي باربيري.



إلى جانب ذلك، يضم المعرض مشروع عن "دومنيكو مودونيو" في 9 ديسمبر المقبل، ومشروع أخر للفرقة الفرنسية المغربية Bab le bleu في 8 ديسمبر، وكذلك للمجموعة المشكلة بين صقلية وأفريقيا Sade Mangiaracina. (أنسامد).

