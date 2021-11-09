لوحة جدارية لفنانين أفغان في مدينة تورينو

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - فتاة تسير مع خريطة أفغانستان تحت ذراعها، وعلى يديها الأخرى كتب مدرسية وحقيبة صغيرة، تلك هي فكرة إحدى الجداريات التي رسمها فنانون أفغان على جدار مصنع الورق السابق في طريق فوسانو في مدينة تورينو الإيطالية.



اليوم الثلاثاء، من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة، ستقام فعالية عامة في مصنع الورق السابق، في المدينة، يمكن أن يحضره المواطنون في مدينة تورينو.



الفعاالية بمثابة مشاركة جماعية مفتوحة، حيث سيصبح جميع المشاركين فيها هم مؤلفو الجدارية الكبيرة.



خلال الأيام الأخيرة، بدأ 3 فنانين أفغان وهم ليما أحمد وعميد شريفي وكبير مكمل، من الحركة العالمية "أرت لورد ArtLord"، برسم جداريات على مصنع الورق السابق، تكريما لحق المرأة في الذهاب للمدرسة والحصول على التعليم، في وجه حركة طالبان التي تسيطر على الحكم في أفغانستان وتعمل على منع الفتيات من الحصول على التعليم.



وأصبحت منطقة فوساتو 8 بمثابة منطقة عمل دائم لحركة "أرت لورد" العالمية، لتقديم جدارياتها وأفكارها.



يوضح الفنانون الأفغان، "(الجداريات) تكريم للفتايت الصغيرات في أفغانستان اللواتي منعتهن حركة طالبان من الذهاب إلى المدرسة، وتظهر (الفتاة) بإصرار وتصميم وهي تحمل خريطة لأفغانستان مليئة بالفن والثقافة الألوان.



وتم إنشاء الجدارية بفضل الحوار والتعاون مع فناني جمعية فنون الشارع في تورين. (أنسامد).



