الرقص الإيطالي المعاصر يصل إلى تونس

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - يستضيف المعهد الثقافي الإيطالي بتونس في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر، أول منصة للرقص الإيطالي المعاصر، في مسرح دار الاوبرا التونسية، والتي تحمل اسم "D'accordo".



وتتمتع هذه المبادرة بقيمة فنية وثقافية عالية، وتهدف من ناحية إلى تقديم الرقص المعاصر للجمهور التونسي، ومن ناحية أخرى لخلق فرص لتبادل المهارات الفنية.



يقام هذا الحدث بالتعاون الوثيق مع مسرح دار الاوبرا التونسية، تحت شعار "مهرجان فيديو - أوبرا - الرقص"، حيث ستسبق عروض فرق الرقص الإيطالية عروض فيديو للرقص من قبل مؤلفين عالميين.



وستكون هذه المبادرة أيضا بمثابة فرصة للقاء مباشر بين الفنانين الإيطاليين والتونسيين الذين سيشاركون في عروض فيديو للرقص في مواقع مختلفة في العاصمة، من المدينة إلى شواطئ الساحل القريب.



(أنسامد).



