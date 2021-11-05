الرقص الإيطالي المعاصر يصل إلى تونس

قلق إيطالي إزاء تدهور الوضع في إثيوبيا
ليبيا : الولايات المتحدة تشيد بعمل اللجنة العسكرية المشتركة
السفير الإندونيسي : العلاقات مع الإمارات شهدت تطورا مهما
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا .. + 6 ٪ في عام 2021
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي
أيطاليا-تورينو..معرض الكتاب الدولي
موجة من الطقس السئ تضرب ايطاليا
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات