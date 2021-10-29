متحف ميلان للعلوم يستضيف تماثيل الحكماء السبعة

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - يستضيف المتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا في مدينة ميلانو الايطالية تماثيل الحكماء السبعة للنحات الايطالي فاوستو ميلوتي، التي تعود إلى المدينة في معرض دائم عن العمل الرمزي للنحت الإيطالي في القرن العشرين.



يمكن الاستمتاع بالمنحوتات بدءًا من الجمعة في حديقة المبنى الضخم للمتحف بفضل اتفاقية بين بلدية ميلانو ومتحف نوفيسينتو.



يعد وصول تماثيل الحكماء السبعة إلى متحف العلوم جزءًا من عملية التخطيط لتحسين واستخدام الحدائق والملحقات الأثرية، تحت حماية هيئة الإشراف على الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية في مدينة ميلانو.



أكد فيورنزو جالي، المدير العام للمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا : نجد في هذا العمل سيناريو الحياة متعدد الأوجه والقيم والرؤى للفنان فاوستو ميلوتي النحات والشاعر والموسيقي والمهندس، والتي هي أيضًا قيمنا التي سترحب بزوار المتحف. (أنسامد).



