في ميلانو معرض منحوتات بابلو أتشوجاري

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - يقام في الفترة من 27 اكتوبر الي 30 يناير 2022 معرضا لمنحوتات الفنان الاوروجواني بابلو اتشوجاري في غرفة كارياتيدس بالقصر الملكي في ميلانو.



يقول بابلو بلغة ايطالية مثالية "إنها أعمال انتجتها في العشرين عامًا الماضية ،ويعد المعرض بمثابة نظرة عامة على مجمل اعمالي ،بالاضافة الي منحوتات تأتي من أمريكا وبلجيكا وألمانيا وغيرها من الأعمال التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا المعرض" .



يقول النحات الذي عاش لأكثر من 20 عامًا في ليكو. "يمكن أن يُنظر إلى أعمالي على أنها مجردة ، ولكن - يقول إنها ت، كلها تقريبًا بالرخام - إنها تمثل جوهر الإنسان ، ولهذا السبب فهي ليست منغلقة ، فالنظرة تمر عبر التمثال لمعرفة ما يوجد هناك هو. "فوق المادة".



إنها أعمال مستطيلة عمودية ، تستخدم جميع ظلال الرخام ، تلك المعروضة في غرفة كارياتيدس، بينما عند المدخل ، تعيد قطع الرخام والمطارق والأزاميل إنتاج فوضى الأتيليه ، مع أعمال برونزية مصنوعة بالتقنية القديمة من الشمع المفقود ، وأخرى من المرمر والخشب ، مصنوعة من أشجار الزيتون المئوية المخصصة للحصة و "المحفوظة بالنحت". (أنسامد).

