ايطاليا..الفن المعاصر لتريسولدي على أنقاض باري القديمة

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - يعمل النحات الايطالي إدواردو تريسولدي من ميلانو يبلغ من العمر 34 عامًا ، والمعروف دوليًا بإعادة بنائه في شبكة سلكية من بازيليك سيبونتو المسيحي المبكر...



هذه المرة سيعمل علي الموقع الأثري لسان بيترو ، في المركز التاريخي لمدينة باري ، على الركن الشمالي للجدار المطل على البحر.



تقوم وزارة الثقافة الايطالية بتميل المشروع الذي يستمر عامين بمبلغ مليوني يورو من الصناديق الاوروبية الفائزة بالمناقصة سيتغير وجه جزء من باري ، أقدمها ، وهو الجزء الذي لا تزال فيه آثار المستوطنات الأولى للمدينة محفوظة في الحجر ، ويعود تاريخه إلى العصر البرونزي ، ولكنه سيكون "نصبًا" معاصرًا من بقايا التاريخ وغياب الأبنية القديمة ، ستعيد بناء تواجد جديد يبرز الفضاء نحو المستقبل والانفتاح على المدينة.



هناك حيث عادت علامات التلوث والأنماط المعمارية إلى الظهور بمرور الوقت من الأرض والحجر ، في تقسيم يبدأ من الهياكل الحضرية في الألفية الثانية قبل الميلاد ويصل إلى فترة ما بعد الحرب الثانية.



من بين أمور أخرى ، هناك مقبرة ما قبل التاريخ ، وبقايا كنيسة سان بيترو ماجوري التي تعود إلى القرون الوسطى ودير الفرنسيسكان الذي يعود إلى القرن الخامس عشر والذي كان يضم منذ عام 1887 مستشفى الاتحاد الذي تم هدمه في عام 1969.



سيسير المواطنون بين الحفريات حيث سيستمتعون بالدراسة والاستماع.



لشرح القائمين علي المشروع الذي سيقدم لنا الاثر بشكل جديد.



(أنسامد).



