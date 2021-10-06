صورة جاكوبو سترادا في قصر بيتي من 5 اكتوبر الي 16 يناير 2022

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - يحتضن قصر بيتي في الفترة من 5 اكتوبر الي 16 يناير القادم معرضا لصورة جاكوبو سترادا بريشة تيتيا في الصالة البيضاء ويعتبر سترادا عالم الآثار اللومباردي شابا مثقفا وناشطا ينتمي للقرن السادس عشر..كما تم اعتماد اللوحة في المجموعات الفنية لهابسبورغ في بروكسل ثم في فيينا واليوم من بين روائع متحف Kunsthistorisches في العاصمة النمساوية ، تم إقراض العمل بشكل استثنائي إلى معارض أوفيزي للمعرض ضيف من فيينا.



كان جاكوبو سترادا (مانتوفا ، حوالي 1515 - فيينا ، 1588) أحد أكثر الشخصيات نشاطًا ثقافيًا ومتعدد الأوجه في أوروبا في القرن السادس عشر. يضع المعرض الصورة في مقابل تمثال فينوس قديم صغير منحوت بالرخام ، على غرار تلك الموجودة في يد سترادا في اللوحة. هذا العمل ، على الرغم من صغر حجمه .



ومع ذلك ، تم دمج القطعة بذكاء من قبل نحات القرن السادس عشر الذي أعطى الحياة لصورة الإلهة أفروديت . (أنسامد).



