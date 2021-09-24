متحف أوفيزي يحتفل بأيام التراث الأوروبية

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - قررت إدارة متحف أوفيزي الإيطالي الاحتفال بأيام التراث الأوروبية يومي السبت 25 والأحد 26 سبتمبر الجاري.



في مساء يوم 25 سبتمبر، سيفتح معرض التماثيل واللوحات من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 10 مساءً بسعر رمزي 1 يورو، وطوال عطلة نهاية الأسبوع بأكملها سيكون من الممكن زيارة موقعين من مجمع المتاحف الذي يتم إغلاقه عادةً: شقة دوقة أوستا، في الطابق الثاني من قصر بيتي السابق، ومتحف الخزف، في قلب حدائق بوبولي.



سيتم افتتاح متحف الخزف، الذي يضم مجموعة من المصنوعات الفرنسية والألمانية الرائعة، من الساعة الثامنة والربع وحتى الساعة السادسة والنصف، وسيتم افتتاح شقة دوقة أوستا، التي تحتوي على قطع فنية ومفروشات من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، للزوار من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة والنصف. (أنسامد).



