افتتاح متحف السينما في لوس أنجلوس بتصميم إيطالي

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - متحف أحلام جديد يفتتح أبوابه في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لكن هذه المرة من تصميم المعماري الإيطالي الشهير، رينزو بيانو.



المصمم الإيطالي، رينزو بيانو، وراء هذا التحفة المعمارية الجديدة، والهيكل المهيب الذي يشبه المنطاد، والذي من المقرر أن يفتح أبوابه للجمهور نهاية الشهر الحالي، 30 سبتمبر.



يؤكد رينزو بيانو إنه إلى جانب عمله المعماري الهام، فإن تصميم هذا المبنى بمثابة تحقيق حلمه أيضا، مضيفا: "لو لم أكن مهندسا معماريا، لكنت صنعت أفلاما".



يوضح المهندس الإيطالي، لوكالة "أنسا": "كوني من جنوة، فقد نشأت أمام البحر، وهو مكان ضخم يدعو للاستكشاف"، مضيفا، "أيام الآحاد، كان هناك دائما السينما التي تنقل الناس إلى عالم ساحر رائع".



يتابع بيانو: "ثم أصبحت مهندسا معماريا، وأصبحت أشعر بالغيرة من المخرجين، الأفلام هي أفضل طريقة لخلق المشاعر، أنها فن شامل، ولا يمكن لأي شكل فني آخر أن يدفع الناس إلى البكاء، على سبيل المثال".



ويقع المتحف الجديد في زاوية بشارع ويلشاير وشارع فيرفاكس، وهو تعبير عن رؤيتين مختلفتين: الماضي والمستقبل. (أنسامد).



