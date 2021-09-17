(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - من المقرر افتتاح مشروع منزل دانتي في رافينّا يوم الأحد 19 سبتمبر (11 صباحًا) في مدينة رافينّا الايطالية، وهو مشروع تكميلي لمتحف الشاعر الايطالي دانتي أليغييري الذي افتتح في شهر مايو الماضي.



يتم تنفيذ المشروع برعاية مؤسسة مكتبة كلاسينس بالتعاون مع معرض أوفيزي في فلورنسا ومنطقة إميليا رومانيا ومؤسسة كاسا دي ريسبارميو والغرفة التجارية في رافينّا.



يُكمل مشروع منزل دانتي (Casa Dante) مسار معرض ومتحف دانتي، الذي تم تطويره بمناسبة المئوية السابعة لوفاة للأديب الإيطالي دانتي، حيث يضم مساحة متعددة الوظائف توجد فيها بعض غرف العرض ومكتبة ومختبر تعليمي.



سوف تستضيف الغرفة الأولى، التي تم إنشاؤها بفضل تعاون كبير مع معرض أوفيزي، بعض الأعمال المهمة من معارض فلورنسا، في حين تستضيف غرفة أخرى مجموعات دانتي في مكتبة كلاسينس. إلى جانب مساحات العرض، سيوفر المختبر التعليمي مساحات عمل وتدريب للطلاب. (أنسامد).



