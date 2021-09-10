تخصيص 2.8 مليون يورو لترميم قصر دوجي

لويجي دي مايو : الوضع في أفغانستان غير مشجع
انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا
طائرة مساعدات إماراتية سابعة لأفغانستان
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أسبوع البندقية للزجاج "فيفا فيترو"، مهرجان دولي يبرز اجمل فنون البندقية على الإطلاق
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
احتفالات بعيد الفادي الاقدس بالبندقية