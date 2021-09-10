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تخصيص 2.8 مليون يورو لترميم قصر دوجي
    (أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - أعلن عمدة مدينة "البندقية" الإيطالية، لويجى بروجنارو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن البلدية خصصت مبلغ 2.8 مليون يورو لترميم قصر دوجي، بمناسبة الذكرى ال 1600 للمدينة.

    تتضمن أعمال الترميم الواجهات الداخلية والخارجية، والأسوار والأبراج والغطاء الحجري. (أنسامد).

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