إيطاليا: انطلاق المهرجان الدولي لمسرح الشارع في كاورلي

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - بعشرات العروض والمشاركين من العديد من الدول حول العالم، تنطلق النسخة السادسة والعشرين من المهرجان الدولي لمسرح الشارع "لا لونا نيل بوتزو "La Luna nel pozz، الخميس المقبل، 2 سبتمبر، في المركز التاريخي لمدينة كاورلي، بالبندقية (فينيسيا).



الفاعلية التي ستستمر حتى 5 سبتمبر في هذه المدينة الساحلية، ستضم أكثر من 50 عرضا، بمشاركة أكثر من 20 مجموعة فنية قادمة من العالم أجمع، يتنافسون عبر مجموعة من التعبيرات الفنية المختلفة، مثل الحركات الإيقاعية والعروض البهلوانية والتمثيل الصامت والعروض الفنية.



كما ستضم العروض مسرح السرك، والمسارح ذات الطابع الكلاسيكي والرقص المعاصر.



وتحمل النسخة الحالية من المهرجان اسم "الكمال مزيف ويدفع للجنون"، والتي ستقام في ساحة ماتيوتي وكامبو بيو إكس وساحة فيسكوفادو.



وتحظى النسخة الحالية من المهرجان بأهمية خاصة حتى أن وزارة الثقافة الإيطالية قد أدرجته على قائمة صندوق الترفيه.



ويتم الترويج للمهرجان من قبل بلدية كاورلي، بالتعاون مع الجهة المنظمة وهي الرابطة الثقافية Arci Carichi Sospesi في بادوفا، بالشراكة مع الشبكة الإيطالية لمهرجانات فن الشوارع الدولية ومنطقة فينيتو. (أنسامد).



