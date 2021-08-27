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مدير معرض أوفيزي ضيفا لمنتدى أنسا
    (أنسامد) - أغسطس 27 - روما - سيكون إيكي شميدت، مدير معرض أوفيزي الايطالي، ضيفا لمنتدى وكالة أنباء أنسا الذي سيتم إذاعته على موقع ANSA.it يوم الجمعة 27 أغسطس ابتداءً من الساعة 12 ظهرا.

    وخلال منتدى أنسا، سوف يتطرق شميدت إلى أعداد الزوار التي عادت للارتفاع بعد الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والآفاق الجديدة للمتحف وللسياحة حتى العام المقبل.

    كما سيتحدث أيضا عن اخر اجراءات السلامة في ممر فاساري الشهير وخريطة الطريق لإعادة افتتاحه للجمهور، والقاعات الجديدة التي يتم إعدادها استعدادًا لفصل الخريف وجميع الفرص المتعلقة بتوسع معرض أوفيزي. (أنسامد).

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