البندقية تحتفي بمرور 1600 عاما على تأسيسها

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - منذ 1600 عاما، كان يضع الأجداد حجر الأساس لأحد المعالم الرئيسية لملكة البحر الأدريكاتي، مدينية فينيسيا أو البندقية، وهي كنيسة سان جياكومو دي ريالتو، التي يصادف العام الجاري مرور 16 قرنا على تأسيسها.



ولهذه المناسبة الخاصة، تنظم المدينة على المدار العام وحتى 25 مارس 2022، احتفالات رسمية عبر العديد من الفعاليات المتنوعة.



تعد البندقية، إلى كونها واحدة من أكثر المدن الرومانسية في العالم، فهي أيضا تحظى بعبق التاريخ والفن والتكنولوجيا والثقافة، فعلى مر التاريخ، كانت البندقية وبحيرتها، المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مصدر إلهام للرسامين والكتاب والمخترعين، أمثال الكاتب الإنجليزي شكسبير، الذي قدم واحدة من أشهر مسرحياته عن هذه المدينة وهي "تاجر البندقية".



إلى جانب الفعاليات التي ستجرى في شوارع المدينة، فهناك مجموعة من المنشورات والكتب والروايات المتاحة في المكتبات عن التاريخ والقيمة الثقافية والفنية لهذه المدينة. (أنسامد).



