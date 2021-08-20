معرض بورغيزي يزيد عدد الزائرين

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - قرر معرض ومتحف بورغيزي الايطالي زيادة عدد الزائرين من 180 إلى 216 شخصًا كل ساعتين اعتبارا من اليوم 20 أغسطس لتلبية الطلب المتزايد من الجمهور، مع الزيادة المستمرة للسياح الأجانب لزيارة مجموعة معرض داميان هيرست.



أعلن ذلك معرض بورغيزي، مشيرا إلى أن الزيارات المسائية تستمر طوال فترة الصيف، أيام الأربعاء حتى العاشرة مساءا بزيارتين من السابعة مساءا إلى الثامنة والنصف مساءا ومن الثامنة والنصف مساءا حتى العاشرة مساءا.



لزيارة معرض بورغيزي، تعتبر الحجوزات متاحة على الموقع الإلكتروني التالي : www.galleriaborghese.beniculturali.it أو عبر الهاتف من الاثنين إلى الجمعة. (أنسامد).



