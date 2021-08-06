معرض عن المخرج الإيطالي الراحل فيديريكو فيلليني

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - سيتم تنظيم معرض يضم 120 صورة عن أبرز اللحظات في حياة المخرج الإيطالي الراحل فيديريكو فيلليني ومسيرته المهنية، وذلك في الفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.



ومن المقرر أن يقدم المعرض الذي سيقام في جناح الفن المعاصر في قصر Massari، في فيرارا، الصور التي التقطها فرانكو بينا، المصور الشهير في القرن العشرين، حيث التقط فرانكو بينا عددًا لا يحصى من الصور أثناء صناعة أفلام فيلليني.



يقول مستشار البلدية للثقافة ماركو غولينيلي : قد فكرنا في معرض للصور الفوتوغرافية يكرّم فيلليني والمصور فرانكو بينا وفقًا لمشروع يمكنه تمثيل وتذكر جودة عمل المخرج العظيم.



سيتم توفير جميع المواد والوثائق المعروضة من قبل جمعية "Errata corrige" في بولونيا، التي تعاونت منذ فترة طويلة مع أرشيف فرانكو بينا والتي ستوقع معها بلدية فيرارا ومؤسسة فيرارا الفنية اتفاقية تعاون. (أنسامد).



