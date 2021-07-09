تيزيانو تروتشي المدير الجديد لمتحف فيرارا

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - تم تعيين عالم الآثار تيزيانو تروتشي مديرا لمتحف فيرارا الأثري، ليحل محل باولا ديسانتيس، التي شغلت منصب مديرة المتحف لمدة ست سنوات. ومن المقرر أن يبدأ تيزيانو تروتشي مهام منصبه رسميًا في 14 يوليو.



وصرح المدير الإقليمي لمتاحف إميليا رومانيا، جورجيو كوزولينو : إنها خطوة مهمة للمتحف للحفاظ على استمرارية علمية ومهنية رفيعة بعد تقاعد ديسانتيس التي قادت على مر السنين المتحف الأثري الوطني في فيرارا، مع العديد من المبادرات والمعارض.



وقالت ديسانتيس : في خلال هذه السنوات الست من الإدارة، لقد عملت لكي يصبح المتحف بمثابة منزلنا جميعًا، المكان الذي نستكشف فيه ماضينا للعثور على نقاط دعم قوية بداخله.



كان تروتشي مسؤولاً في هيئة الرقابة على الفنون الجميلة والآثار في مدينة بولونيا ومقاطعات مودينا وريدجو إميليا وفيرارا منذ عام 2012.



وقال تروتشي : إنني أدرك الأهمية التي يتمتع بها هذا المتحف على المستوى الدولي، وهو أحد الأقطاب الوطنية الرئيسية لتعزيز التراث غير العادي المرتبط باكتشاف مدينة سبينا القديمة.



كما سيتم تقديم دليل المتحف الجديد في 14 يوليو، من تأليف جورجيو كوزولينو وباولا ديسانتيس، باللغتين الإيطالية والإنجليزية.



(أنسامد).



