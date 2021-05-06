يوم الالوان العالمي..روعة جبال باغانيلا الدولوميت

(أنسامد) - مايو 6 - روما - لا يمر اليوم العالمي للتلوين دون ذكر جبال باغانيلا الدولوميت بدئا من بحيرة مولفينو الفيروزية إلى اللون الأحمر لتيرولديجو...ينبثق جمال المنطقة أيضًا من تنوع ألوانها ، من تلك التي خلقتها الطبيعة إلى الكمال ، وتلك التي نشأت بفضل التعاون بين الإنسان والبيئة.



بمناسبة اليوم العالمي لتلوين الأطفال في 6 مايو ، يخبر Dolomiti Paganella الألوان الستة التي تمثل معظم أراضيها: من الفيروز لبحيرة مولفينو ، جوهرة الهضبة ، إلى أصفر العسل ، مروراً باللون الأحمر لنبيذه و اللون الوردي الرقيق والرائع لقمم Brenta Dolomites عند الفجر.



الفيروز (وألف ظلال من اللون الأزرق) لبحيرة مولفينو التي اشتهرت لسنوات على أنها "أجمل بحيرة في إيطاليا" ، هي لازورد يقع في Brenta Dolomites ، وهي واحة طبيعية تحيط بها المروج الخضراء ويرتادها أولئك الذين يفضلون العطلات في الهواء الطلق ، بين المشي وصيد الأسماك. ..مياهها العذبة والنظيفة تعكس مئات من الظلال المختلفة اعتمادًا على الوقت من اليوم ، بدءًا من الفيروز إلى الأزرق الغامق وتعطي منظرًا فريدًا أكثر من المناظر الطبيعية النادرة.



الأحمر لـ Teroldego Rotaliano DOC أحمر ياقوتي كثيف غني بانعكاسات العقيق التي تغير شدتها وفوارقها الدقيقة من خلال اللعب بالضوء: إنه لون Teroldego Rotaliano DOC ، أحد أبطال عالم النبيذ في ترينتينو منذ عام 1300 ويعبر عن صفاته وخصائصه إلى أقصى حد عندما يكون له جذور في تربة Piana Rotaliana الخاصة ، بين نهر Adige ونهر Noce. مع روائحها المكثفة التي تذكرنا بالتوت الناضج وعبق القهوة وعرق السوس ، فهي واحدة من امتيازات ترينتينو التي يجب الاستمتاع بها: بالعيون والأنف والفم. (أنسامد).



