إقامة معرضين في فورلي ورافينا في ذكرى وفاة دانتي

(أنسامد) - مارس 19 - روما - في إطار الاحتفاء بالذكرى المئوية السابعة لوفاة الشاعر الإيطالي دانتي أليغييري، اتفقت مدينتا فورلي ورافينا على إقامة مشروع تعاوني يهدف إلى تعزيز العمل العلمي والثقافي الذي تقوم به متاحفهما.



اعتبارًا من شهر أبريل القادم، سيتم افتتاح معرضين تحت عنوان "دانتي" في مدينتي فورلي ورافينا.



من المقرر إقامة المعرض الأول في كنيسة سان روموالد في رافينا في الفترى من 24 أبريل إلى 4 يوليو. فيما سيتم إقامة المعرض الثاني في متاحف سان دومينيكو في فورلي ابتداء من أبريل، بعد عيد الفصح ، وفقا للأحكام المتعلقة بإعادة افتتاح المتاحف حتى 11 يوليو.



سيكون المعرضان جزءًا من معرض مخصص للشاعر دانتي، والذي سيشهد في رافينا الأعمال المرتبطة بمنفى دانتي والأعمال التي لها علاقة بدانتي، والأعمال التي تمكن الشاعر في بعض الحالات من رؤيتها ومعرفتها. في معرض فورلي، سيتم تقديم مجموعة مختارة تضم أكثر من 250 عملاً استلهمت في القرون التالية من دانتي والكوميديا الإلهية.



يتم تنفيذ كلا المعرضين بمساهمة من المتاحف الدولية، بما في ذلك معارض "أوفيزي" التي قامت بالتعاون مع مؤسسة كاسا دي ريسبارمي "Cassa dei Risparmi" في فورلي بتصميم وتوقيع مسار معرض متاحف سان دومينيكو. (أنسامد).



