معرض أوفيزي: أكثر من 100 ألف متابع على فيس بوك في عام واحد

(أنسامد) - مارس 12 - روما - بلغ عدد متابعي صفحة متحف معرض أوفيزي الايطالي Uffizi على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي أكثر من 100 ألف متابع بعد عام واحد من إطلاق الصفحة على الشبكة الاجتماعية.



أعلن ذلك معرض أوفيزي الذي يقع في مدينة فلورنسا في بيان له، مذكرا أن صفحته على موقع "فيس بوك" تم إنشاؤها في 10 مارس من العام الماضي، في اليوم التالي لبدء اجراءات الاغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.



ويوضح البيان أن معرض أوفيزي يضم حتى الآن أكثر من 836.501 متابعًا على جميع صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وعلى رأسها إنستجرام مع أكثر من 615 الف متابع، ثم فيس بوك، حيث وصل عدد متابعي الصفحة لأكثر من 101 الف متابع في 12 شهرًا، ثم تيك توك مع أكثر من 70 الف متابع في ثمانية أشهر، وأخيراً تويتر مع أكثر من 49 الف متابع.



(أنسامد).



