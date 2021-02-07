انطلاق "كرنفال الأطفال الدولي" في بينالي البندقية

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - انطلق "كرنفال الأطفال الدولي" لبينالي البندقية يوم 6 فبراير الجاري ببرنامج ثري يضم العديد من الأنشطة التعليمية المجانية التي يتم تنفيذها بشكل افتراضي.



وتلقى بينالي البندقية العديد من طلبات تسجل أنشطة المدارس من جميع أنحاء إيطاليا في ورش العمل عبر الإنترنت.



بلغت عمليات التسجيل حوالي 250 في الوقت الحالي، لكنها تتزايد باستمرار، مع تسجيلات العائلات والكبار لعطلات نهاية الأسبوع.



يصل كرنفال بينالي للأطفال، مع البرنامج الرقمي، إلى الأراضي الوطنية بسهولة أكبر من خلال أنشطته المتعلقة بالرقص والموسيقى والألعاب والقصص المستوحاة من تاريخ البينالي والأنشطة الفنية المتعلقة بالازياء. (أنسامد).



