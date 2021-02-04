اعادة افتتاح قصر دوجي ومتحف كورير في البندقية

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - سيعاد افتتاح قصر دوكالي ومتحف كورير ، في البندقية ، لمدة أربعة أيام من 11 الي 16 فبراير - بالتزامن مع الكرنفال ، الرقمي هذا العام ، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الوباء.



افتتاح يتجاوز في الواقع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة مؤسسة المتاحف المدنية في الأسابيع الأخيرة ، فيما يتعلق بإغلاق جميع المتاحف البلدية البالغ عددها 11 حتى شهر أبريل القادم.



تم تحديد الموعد الذي يستغرق أربعة أيام من مداخل محددة وآمنة ..هي فرصة للقاء جمال البندقية مرة أخرى محفوظة في هذه الأماكن الفنية الاستثنائية ".



في شهر مارس ، بالإضافة إلى متاحف منطقة مارسيانا ، من المقرر افتتاح Ca 'Pesaro ، ومتحف الزجاج ، و Palazzo Mocenigo ، ومتحف التاريخ الطبيعي ، مع تحديد الأوقات والأيام على أساس Dpcm التالي بشأن الوباء.



بالنسية لزيارة Museo del Settecento Veneziano في Ca 'Rezzonico و Palazzo Fortuny سيتعين علي الزائرين التريث بضعة أشهر نظرًا لأعمال إعادة التطوير والترميم المستمرة التي بدأت أثناء الوباء.



في 11 فبراير أيضًا ، بعد ما يقرب من مائة يوم من الإغلاق ، ستُعيد مؤسسة Peggy Guggenheim أيضًا فتح أبوابها - كل خميس وجمعة - عن طريق الحجز. من بين عمليات إعادة الافتتاح المختلفة في هذه الأيام ، في 9 فبراير ، سيتم أيضًا إعادة فتح نشاط معرض مؤسسة Querini Stampalia للحجز. (أنسامد).



