إيطاليا:حفل لعازف البيانو ميخائيل بلاتنيف على مسرح بتروتسيلي

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - بدأ قطاع الثقافة والحفلات ييستأنف نشاطه مجداد في إيطاليا، مع بدء رفع الإغلاق التدريجي الذي طبق لكبح جماح وباء كورونا المستجد.



ومن بين العروض الهامة خلال شهر فبراير الجاري، ينظم مسرح بتروزلي حفل موسيقي لعازف البيانو الشهير عالميا، ميخائيل بليتنيف، في منتصف فبراير الجاري، والذي يعد إحدى الفعاليات الرئيسية للمسرح خلال موسم 2021 المهداة لفريدريك شوبان.



وخلال شهر يناير، تابع 30 ألف متفرج الحفلات الموسيقية التي بثها في الشهر الأول من عام 2021، على قنوات البث لمسرح باري.



ممن بين الفعاليات المقررة أيضا، سيقود جون أكسلرود، الجمعة المقبلة، أوركسترا بتروتسيلي المسرحي مع عزف منفرد لفرانشيسكو بيمونتيزي.



وفي 11 فبراير، ستنطلق فاعلية Aus Italien، لثمانية ملحنين إيطاليين بمشاركة سلفاتوري سكارينو، وفي 19 فبراير، سيقود فابريزيو كاسي، كورال بتروتسيلي.



ويمكن حجز المواعيد مجانا على المنصة الرقمية Teatroç، وكذلك قناة اليوتيوب للمسرح، والصفحة الرسمية على فيسبوك للمسرح Fondazione Teatro Petruzzelli، أو على الموقع الرسمي www.fondazionepetruzzelli.it. (أنسامد).



