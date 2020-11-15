متحف موراندي يحتفي بذكرى ميلاد واين ثيبود

أنسامد - 15 نوفمبر / تشرين الثاني - يحتفي متحف موراندي للفن الحديث في مدينة بولونيا الايطالية يوم الأحد 15 نوفمبر بمرور مائة عام على ميلاد الفنان الأمريكي واين ثيبود.



ولد واين ثيبود عام 1920 في مدينة ميسا ‏بولاية أريزونا الأمريكية، ويعتبر من رموز الفن الأمريكي المعاصر. تُعرض أعماله في مجموعات المتاحف الكبرى، مثل متحف الفن الحديث MoMA ومتحف ويتني للفن الأمريكي في نيويورك ومتحف سان فرانسيسكو للفن الحديث ومعهد الفن في شيكاغو.



في عام 2011، استضاف متحف موراندي معرضا عن واين ثيبود. وعقب المعرض، تبرع الفنان بثمانية أعمال للمتحف ومدينة بولونيا. يرتبط ثيبود بشكل متكرر بفن البوب، لكنه دائمًا ما يرفض أن يتم إدراجه ضمن حركة فنية.



