معرض افتراضي عن فان جوخ في بادوفا

أنسامد - 8 نوفمبر / تشرين الثاني - تنظم مدينة بادوفا الايطالية معرضا افتراضيا عن الفنان الهولندي الشهير فان جوخ اعتبارا من 9 نوفمبر الجاري في مركز San Gaetano الثقافي، والذي تم اغلاقه ضمن الاجراءات الوقائية التقييدية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وخلال هذا المعرض، سيقوم كل من ماركو غولدين أمين معرض بادوفا والملحن وعازف البيانو ريمو أنزوفينو بتسليط الضوء على عبقرية وقوة لوحات الفنان الهولندي العظيم للعديد من المعجبين والمتابعين.



بعد العرض الأول على موقع "فيس بوك" من داخل المعرض الأسبوع الماضي، في مبادرة حققت رقمًا قياسيًا بلغ 200 ألف متابع عبر شبكة الإنترنت، سيعود غولدين وأنزوفينو للحديث عن فان جوخ في أربع حلقات مباشرة كل أيام الاثنين في نوفمبر.



الحلقة الأولى مقسمة إلى ثلاثة أجزاء (مقدمة للموضوع، قراءات وموسيقى، ومناقشة مع الجمهور)، وستعرض بشكل أساسي الرسائل التي أرسلها فان جوخ إلى أخيه ثيو وشقيقته ويل وإميل برنارد، المكتوبة في النصف الثاني من يونيو 1888.



