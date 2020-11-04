إيطاليا:الدورة 14 لمهرجان بارزي للموسيقى تبث على الانترنت

أنسامد - 4 نوفمبر/ تشرين الثاني - تعود الموسيقى الإيطالية إلى رونقها من جديد مع إجراء الدورة الرابعة عشر من مهرجان بارزي للموسيقى في مسرح ريجيو في مدينة بارما الإيطالية.



ومن المقرر أن تبث الدورة كاملة التي تحمل عنوان " جواهر: الموسيقى الإيطالية تزدهر"، خلال يومي 13 وأ14 نوفمبر الجاري.



وسيشارك في هذه الدورة المغني الإيطالي الشهير برونوري ساس، بشكل حصري، وكذلك فرقة الأوركسترا "لا توسكانيني نيكست"، التي تم تأسيسها منذ 35 عاما، وتضم 45 عضوا. كما سيشارك في الدورة المخرج الإيطالي أندريا لاسزلو دي سيموني، وفرقة الغناء ماسيمو فولومي، إضافة إلى فنانين آخرين مثل بوب أكس ومارجريتا فيكاريو وكولومبري، وفادي وأتوري جوراداي وفلانتينا بولينوري، الذين سيقدمون حفلات موسيقية، سيتم بثها على منصة زايي بداية من الساعة السابعة مساءا خلال الأيام المحددة.



بعض العروض السمعية التي ستبث ضمن المهرجان يتم تأديتها في أماكن غريبة لم تكن في السابق أماكن للأداء الموسيقي، مثل سارتوريا وسلال ديل فاسكوني ورويال ستيج.

