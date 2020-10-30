مدير متحف نابولي : العام القادم استراتيجي للمتحف

أنسامد- 30 أكتوبر/ تشرين الأول - صرح مدير متحف نابولي الوطني للآثار باولو جوليرني أن عام 2021 سيكون " عام استراتيجي " بالنسبة للمتحف، مشيرا إلى ضعف عدد الزائرين هذا العام مقارنة بالعام الماضي.



واستعرض باولو جوليرني عبر شبكة الإنترنت غرف المتحف التي زارها عدد قليل من الزوار هذا العام (في العام الماضي كان هناك حوالي 700 ألف زائر).



وأضاف : نعلن ذلك في الأيام الصعبة التي تدعونا للتأكيد على المبادئ الثقافية والالتزام التام بالأهداف التي وضعناها لأنفسنا، مؤكدا أنه في غضون عام، سيكون لدينا متحف جديد وكبير ومدهش مع مجموعاته الفنية الرائعة، مشيرا إلى أن أول شئ سيكون الاستقبال مجاني.



وتابع جوليرني : اعتبارًا من الربيع المقبل، سيكون دخول الأتريوم مجانا، كما سيكون الدخول إلى حديقة Vanella التاريخية مجانًا، مضيفا انه تم زيادة مساحة المتحف ثلاثة آلاف متر مربع.



وأضاف : في الصيف، سيتم إعادة فتح غرف الجناح الغربي المغلقة منذ نصف قرن. بينما في الخريف، ومع مضاعفة أقسام اثار مدينة بومبي، سيكون المتحف أهم متحف أثري في العالم للفن الكلاسيكي.



