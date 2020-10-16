عرض لوحة بورتريه سيدة في 28 نوفمبر في بياتشنزا

أنسامد- 16 أكتوبر/ تشرين الأول - سيتم عرض اللوحة الشهيرة "بورتريه سيدة" للرسام غوستاف كليمت للجمهور اعتبارا من 28 نوفمبر المقبل في متحف Ricci Oddi للفن الحديث في مدينة بياتشنزا الايطالية.



وكانت اللوحة سُرقت عام 1997 وعُثر عليها في ديسمبر من العام الماضي، بعد أن كانت واحدة من أكثر الأعمال التي يجرى البحث عنها في العالم. ومن المقرر عرضها في متحف الفن الحديث أو في نفس المكان الذي سُرقت منه بطريقة غامضة، قبل أن يتم العثور عليها لاحقًا بشكل غامض.



سيتم وضع اللوحة في قاعة الشرف لمتحف بياتشنزا، مع اجراءات حماية خاصة.



