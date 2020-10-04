بيزا الايطالية تحتفي بذكرى ميلاد فيبوناتشي

أنسامد- 4 أكتوبر/ تشرين الأول - تستعد مدينة بيزا الايطالية للاحتفال بمرور 850 عامًا على ميلاد ليوناردو فيبوناتشي، الذي يُعد أحد أعظم علماء الرياضيات في كل العصور، ومؤلف كتاب ليبر أباتشي "Liber Abbaci"، كما اشتهر بمتتالية فيبوناتشي التي سميت نسبة إليه.



وُلد فيبوناتشي عام 1170 في مدينة بيزا، التي تضم تمثالا تكريما له في ميدان بيازا دل دومو. تنظم البلدية بالتعاون مع جامعة بيزا ومدرسة نورماليه وجامعة سانتانا للدراسات المتقدمة احتفالية لمدة أربعة أيام تكريما لعالم الرياضيات الايطالي الشهير في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر، مع عقد مؤتمرات واجتماعات وتنظيم سلسلة من المعارض.



يقول عمدة بيزا ميشيل كونتي : من المهم الاحتفال بالذكرى 850 لميلاد ليوناردو فيبوناتشي، مشيرا إلى أن تنظيم الاحتفالية جاء بفضل المشاركة النشطة لجامعة بيزا ومدرسة نورماليه وجامعة سانتانا.



