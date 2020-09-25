ميلانو تنظم 50 فاعلية ومعرض ضمن خطة لإعادة تشغيل المدينة

أنسامد - 25 سبتمبر - ايلول - تنظم مدينة ميلان الإيطالية خسمين معرضا وفاعلية، بينها فاعليات جديدة وأخرى إعيد جدولتها بسبب وباء كورونا المستجد، ضمن خطة لإعادة تشغيل المدينة بالكامل.



وتتضمن الخطة المقررة على المدى الطويل والتي قدمها المستشار الثقافي للمدينة، ديل كورنو، إعادة فتح المتاحف وصالات العرض بعد الإغلاق.



وبين كورنو أنه رغم جميع الإجراءات الاحترازية المطبقة، إلا أنه ظهر هناك شغفا واهتماما كبيرا ورغبة في العودة إلى هذه الأماكن، مشيرا إلى أن المتاحف والمعارض هي أكثر الأماكن أمانا التي يمكن الذهاب إليها في الوقت الحالي.



ويتضمن تقويم العام الجاري عددا أكبر من الفعاليات المرتبطة بالنساء، إذ أن جدول 2020 مخصص للاحتفال بعام النساء والبطلات في مختلف التخصصات وفي اللحظات الصعبة.



ومن ضمن هذه الفعاليات، معرض التصوير الفوتغرافي تحت عنوان "بريما دونا" الذي يتناول حياة المصورة الرائدة مارجريت بورك وايت، وينطلق يوم الجمعة 25 سبتمبر، في قصر ريالي.



أما محبي الفن القديم فيمكنهم الذهاب إلى قلعة سفورزيسكو، والتي تستضيف معرضا لجوسيبي بوسي ورافالو.



وبداية من 5 مارس 2021، تستضيف المدينة معرضا يتم تنظيمه بالتعاون مع متحف اللوفر حول فن النحت في النهضة الإيطالية، تحت عنوان "الجسد والروح من دوناتيلو وحتى مايكل أنجلو"، إذ سيسلط الضوء أيضا على العمل المكثق والعلاقات مع فرنسا ومتحف اللوفر.



