العديد من المدن مرشحة لجائزة عاصمة الثقافة الإيطالية

أنسامد - 7 أغسطس /آب - أعلنت وزارة التراث والأنشطة الثقافية والسياحة الايطالية أن 28 مدينة إيطالية تتنافس على لقب "عاصمة الثقافة الإيطالية" لعام 2022.



وتضم القائمة المدن التالية : أنكونا، أريتسو، اربينو، باري، كاربونيا، كاستيلاماري دي ستابيا، تشرفيتيري، فانو، إسيرنيا، لاكويلا، موديكا، مولفتا، بادولا، بالما دي مونتيكارو، بيفي دي سوليغو، بيزا، بروسيدا، سان سيفيرو، شيكلي، تارانتو، تراني، تراباني، تروبيا، فينوسا، فربانيا، فيرونا، فيدجيفانو وفولتيرا.



وأرسلت وزارة التراث والأنشطة الثقافية والسياحة إلى رئيس معهد Conferenza Unificata قائمة بالمدن المرشحة لجائزة "عاصمة الثقافة الإيطالية". وبحلول 12 أكتوبر، ستحدد لجنة التقييم القائمة القصيرة للمدن العشرة النهائية، وستنتهي إجراءات التقييم بحلول 12 نوفمبر 2020.



يُمنح لقب عاصمة الثقافة الإيطالية لمدة عام واحد وتتلقى المدينة الفائزة مليون يورو. ومنذ إطلاقه، تم منح اللقب في عام 2015 لمدن كالياري وليتشي وبيروجيا ورافيننا وسيينا. وفي عام 2016، تم منح اللقب لمدينة مانتوفا، وفي عام 2017 لمدينة بستويا، وفي 2018 لباليرمو. بارما هي عاصمة الثقافة الإيطالية لعامي 2020 و 2021.



