الرسم التوضيحي للأطفال في معرض في فلورنسا

أنسامد - 7 يوليو / تموز - يستضيف متحف Innocenti في مدينة فلورنسا الايطالية معرضا عن فن الرسم التوضيحي للأطفال في الفترة بين 9 يوليو إلى 14 سبتمبر.



وسيضم المعرض أعمالا لمجموعة من الفنانين العظماء في القرن العشرين حول عالم الطفولة، مثل جياكومو بالا وكارلو كارا و اوتون روزاي.



وسيقام المعرض تحت عنوان "أطفال إلى الأبد! الطفولة والرسم التوضيحي في الفن مطلع القرن العشرين".



وتشمل أنشطة المعرض أيضا التي تشير إلى استئناف أنشطة المتحف بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد أعمالا لفنانين اخرين مثل دويليو كامبيلوتى وكارليني وسوفيتشي وفياني، بالاضافة إلى الاعمال النادرة للفنان الايطالي ألبيرتو ماجري.



