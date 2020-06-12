منزل لوتشو دالا يعيد فتح أبوابه أمام الزوار

انسامد - 5 يونيو / حزيران - يعيد منزل المغني والملحن الايطالي الشهير لوتشو دالا الواقع في المركز التاريخي لمدينة بولونيا فتح أبوابه من جديد أمام الزوار من أجل الزيارات المصحوبة بمرشدين، وذلك يومي 13 و20 يونيو.



سيكون أول دخول للمجموعات من الزئرين في الساعة 10، بينما تدخل آخر المجموعات في الساعة 18، مع استراحة لمدة ساعة بين الساعة الواحدة والثانية. بالنسبة للمجموعات المنظمة، يجب أن تضم بحد أقصى 18 شخصًا مع الالتزام بارتداء القناع الطبي.



وتستعد مؤسسة دالا لاستئناف العديد من الأنشطة التي تم تعليقها بسبب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.



