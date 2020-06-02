إيطاليا:50 متحفا ومتنزها أثريا يفتحون أبوابهم اليوم

أنسامد - 2 يونيه - حزيران - بدأت الحياة الثقافية العودة مجددا في إيطاليا، مع الرفع التدريجي للقيود التي تبنتها البلاد للتصدي لوباء كورونا المستجد.



وبالتزامن مع الاحتفالات بيوم الجمهورية الإيطالية، فتح 50 متحفا وحديقة أثرية أبوابهم أمام الجمهور لأول مرة اليوم الثلاثاء، منذ بدء أزمة كورونا المستجد في مارس الماضي، من بينها منتزه الكولوسيوم الأثري والمنتدى الروماني وأرشيف بريشيا.



وضمت قائمة المتاحف والمتنزهات الأثرية التي عاودت نشاطها بدءا من اليوم، أربعة مواقع أثرية في متنزه كامبي فليجري (حقول الفليجري)، وهم مدرج بزوززلي، وحديقة كوما الأثرية والحمامات الرومانية في بايا ومتحف قصر بايا.



كما ضمت قائمة المتاحف والمتنزهات، المتحف الأثري في تارانتو، والحديقة الأنجليزية في القصر الملكي في كاسيرتا، والمتحف الأثري في نابولي، والحديقة الأثرية في هرقلانوم، ومعرض استنس في مودينا، وقصر دوجي في ساسولو ومعرض الصور الوطني في فيرارا ومتحف قلعة ميرامار في ترييستي، والمتاحف الملكية في تورينو وقصر كيابليز، ومسرح بينفينتو الروماني، ومتحف تشفيدالي الأثري والمتحف الوطني في أكويليا وغيرها.



وبدءا من غدا الأربعاء، سوف يتمكن المواطنين أيضا من زيارة متحف الانتاج الفني بالأحجار الصلبة ومعرض أوفيزي ومجمع بيلوتا التذكاري في بارما، والمسرح الروماني في جوبيو، ومقبرة كروسيفيسو ديل توفو.



كما يمكن للمؤرخين والأساتذة والطلاب الجامعيين الوصول من جديد إلى أرشيف الدولة في جنوة.