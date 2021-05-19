دبي تستضيف اليوم قمة الاستثمار السياحي

(أنسامد) - مايو 19 - روما - تنطلق اليوم قمة الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط على مرحلتين وينظمها المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي حيث سيتم انعقاد القمة الشخصية في دبي غدا وستتبعها قمة افتراضية في 27 مايو الجاري.



و الموضوع الرئيسي للقمة "استثمر - أعد بناء - أعد تشغيل صناعة السياحة في الشرق الأوسط". وتبرز منطقة الشرق الأوسط باعتبارها المنطقة التي تقدم أكثر آفاق للسياحة وخاصة بعد حملات التطعيم ضد كوفيد-19 والتي تم إطلاقها بنجاح.



و أعرب الدكتور طالب الرفاعي رئيس المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار والأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن سعادته بإستضافتهم بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي قمة الاستثمار السياحي الحضورية الأولى بعد 18 شهرًا وإعادة جمع قادة الصناعة لمناقشة فرص الاستثمار والتحديات والقضايا ونحن نمضي قدمًا.



من جانبه أعرب إبراهيم أيوب الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار عن ثقته بأن حملات التطعيم ستسهم بشكل كبير في إعادة تشغيل الرحلات الدولية بشكل سريع حيث قدمت دبي بالفعل مثالاً يحتذى به لإعادة فتح مجالها الجوي ودولتها للزوار الأجانب بنجاح.. متوقعاً أن تحذو دول أخرى خاصة في منطقة الشرق الأوسط حذو دولة الإمارات التي تعاملت بنجاح مع جائحة كوفيد -19 ..



لافتاً أن القمة تهدف إلى تزويد قادة الصناعة بأحدث الاتجاهات والفرص حتى يتمكنوا من وضع أنفسهم بين أوائل المحركين لجني مزايا التعافي بعد مرحلة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط.



من جهتها قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن معرض سوق السفر العربي يوفر المنصة المثالية لاستضافة هذه القمة حيث يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في دعم تعافي صناعة السفر في المنطقة كما أن وجود نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى المشاركين في هذا الحدث هو دليل على الجهود المتضافرة من أجل تعافي وانتعاش صناعة السياحة والتغلب على التحديات والصعوبات التي واجهتها في العام الماضي. (أنسامد).



