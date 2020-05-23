الجزائر تفرض ارتداء الكمامات الواقية ابتداء من أول العيد

أنسامد - 23 مايو / ايار - قررت الحكومة الجزائرية فرض ارتداء الكمامات الواقية ابتداء من أول أيام عيد الفطر في جميع أنحاء البلاد، للحيلولة دون تفشي فيروس كورنا الذي أودى بحياة 575 شخصا لغاية يوم الخميس 21 مايو/ أيار، بينما أصيب أكثر من 7700 آخرين بهذا الوباء.



وأوضح البيان الذي أصدرته وزارة الصحة الجزائرية في بداية الأسبوع الجاري "يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحال التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى احترام مبدأ التباعد المكاني والمسافات".



