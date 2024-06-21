استمرار موجة الحرارة الشديدة في وسط وجنوب إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - تستمر موجة الحرارة الشديدة في وسط وجنوب إيطاليا، بينما ضربت العواصف الممطرة الغزيرة وعواصف البرد شمال البلاد.ووضعت وزارة الصحة ثماني مدن في حالة تأهب أحمر يوم الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع تصاعد موجة الحر التي ضربت إيطاليا، خاصة في بيروجيا، فروسينوني، لاتينا، رييتي، روما، أنكونا، كامبوباسو وباليرمو.عندما يتم وضع منطقة ما في حالة تأهب أحمر، فهذا يعني أن الحرارة شديدة للغاية بحيث تشكل خطراً على الأشخاص الأصحاء وليس فقط الفئات الضعيفة مثل كبار السن والمرضى والأطفال الصغار.وفي الوقت نفسه، دقت الجمعية الإيطالية للطب البيئي ناقوس الخطر بشأن الوضع في صقلية، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مقاطعتي أجريجينتو وسيراكوزا و39 درجة في كاتانيا وراغوزا هذا الأسبوع. (أنسامد).

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