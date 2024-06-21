انتشال المزيد من الجثث بعد غرق قارب مهاجرين قبالة كالابريا

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - انتشلت السفينة "داتيلو" التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالي يوم الخميس، تسع جثث أخرى لمهاجرين في البحر الأيوني بعد غرق قارب مهاجرين يوم الاثنين على بعد حوالي مائة كيلومتر قبالة ساحل كالابريا، كان أبحر قبل ثمانية أيام من تركيا، مما تسبب في فقدان حوالي 60 شخصا، من بينهم 26 طفلا، بحسب الناجين الذين بلغ عددهم 11 ناجيا.وتم انتشال ثماني جثث أخرى خلال الأيام القليلة الماضية. وتعد هذه الحادثة ثاني أسوأ كارثة للمهاجرين في إيطاليا مؤخرًا بعد غرق سفينة في كوترو في كالابريا في فبراير 2023 والتي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 94 مهاجرا، من بينهم 35 طفلا. (أنسامد).

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