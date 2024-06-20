قيمة المعاشات الإيطالية سترتفع إلى 20 مليار يورو في 2032

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - كشف تقرير نشره معهد التوجيه والمراقبة التابع لوكالة المعاشات والتضامن الاجتماعي أن قيمة المعاشات ستصل إلى المنطقة الحمراء في عام 2032، بقيمة 20 مليار يورو.وأوضح التقرير الذي تم تقديمه إلى الوكالة أن السبب في ذلك يرجع إلى العوامل الديموغرافية التي ستقود إلى انخفاض كبير في عدد السكان العاملين.وعلق روبرتو غيزيلي رئيس معهد التوجيه والمراقبة على التقرير بالقول إن العجز المتوقع كان نتيجة "لمزيج من اتجاهين، أولهما زيادة في طول العمر، والثاني، هو انخفاض معدلات الخصوبة، الأمر الذي يسبب ما يسمى بالانعكاس في الهرم العمري".وأردف، "التوازن الإيجابي لتدفقات الهجرة ليس كافيا لموازنة الديناميكات الطبيعية السلبية"، متابعا، "لقد تسبب الاتجاه الديموغرافي التنازلي بالفعل في اختلال كبير في التوازن بين المجموعات التي بلغت سن التقاعد أو اقتربت منه وأولئك الذين يدخلون سوق العمل، مع ميل عدد السكان النشطين إلى الانكماش". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA