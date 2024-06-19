كاريتاس:الفقر في إيطاليا يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - قالت مؤسسة كاريتاس الخيرية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، إن معدل الفقر في إيطاليا بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.جاء في التقرير الإحصائي للفقر 2024 الذي أصدرته مؤسسة كاريتاس الإيطالية اليوم أن "الفقر اليوم في أعلى مستوياته على الإطلاق ويجب أن يُفهم على أنه ظاهرة هيكلية في البلاد".وأفاد التقرير: "في عام 2023، في مراكز الاستماع التابعة لكاريتاس والخدمات المحوسبة وحدها (3124 مركز في 206 أبرشية في إيطاليا)، تم إستقبال ودعم 269689 شخصاً.وقال التقرير :" تم استيعاب ما يقرب من 270.000 فرد في العديد من الأسر".ويضيف التقرير: "بالمقارنة مع عام 2022، كانت هناك زيادة بنسبة 5.4% في عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدة، مشيرة " لكن المقارنة بين عدد الأشخاص الذين حصلوا على المساعدة في الفترة بين 2019-2023 هي الأعلي علي الإطلاق حيث زاد العدد 40.7%". (أنسامد).

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