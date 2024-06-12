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ماتاريلا:الحروب والفقر يكلفان الأطفال حياتهم

12 يونيو 2024, 08:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 12 - روما - أعرب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا عن أسفه لتأثير الحروب والفقر على الأطفال والقصر .

وفى كلمته بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة عمالة الاطفال قال" إن الحروب والفقر يكلفان الفتيات والفتيان الصغار حياتهم بالاضافة الى انهم يتركون دراستهم للقيام بأعمال غير لائقة وغير قانونية وغير نظامية مما يحرمهم من طفولتهم ويعرض نموهم النفسى والجسدى ومستقبلهم للخطر ".

وأكد " يضاف إلى ذلك المهاجرين حيث يخاطر العديد من القصر غير المصحوبين بحياتهم للهروب من بلادهم مما يعرضهم لخطر الموت فى عرض البحر واذا كتبت لهم النجاة فهم يقومون بأعمال لا تتوافق مع اعمارهم ويعيشون فى عالم غير قانونى أمام اعين المجتمعات التى وصلوا اليها بعد ان هجروا بلدانهم الاصلية".

واختتم انه "من أجل التخلص من الأسباب العميقة لهذه الظاهرة وحماية حقوق الطفل، نحتاج إلى نهج قادر على إشراك الحكومات والمنظمات والشركات والمجتمعات المحلية والأفراد في خلق بيئة يمكن للفتيات والفتيان أن ينموا فيها بصحة جيدة، وحرة، دون التعرض لخطر سرقة طفولتها". (أنسامد).

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