البرلمان الأوروبى:شلاين تشيد بنتائج حزبها "الاستثنائية"

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - صرحت زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالى، إيلي شلاين، إن مجموعتها من يسار الوسط عليها واجب بناء بديل ذي مصداقية لتحالف يمين الوسط الحاكم بعد الأداء القوي الذي حققه في الانتخابات الأوروبية.وجاء الحزب الديمقراطي في المرتبة الثانية بحوالي 24.5% من الأصوات، وفقًا للتوقعات، ارتفاعًا من حوالي 19% في الانتخابات العامة الإيطالية لعام 2022.وقالت شلاين في مقر الحزب الديمقراطي في روما: "إنها نتيجة غير عادية بالنسبة لنا".وأضافت: "نحن الحزب الذي حقق أكبر نمو منذ الانتخابات العامة"، مؤكدة أن الفجوة مع حزب "إخوة إيطاليا" اليميني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، والذي حصل على ما يقرب من 29%، قد ضاقت.وتابعت "سنواصل تمسكنا بعناد بوحدة (المعارضة).وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، قالت شلاين إن الدعم لحزب الاشتراكيين الأوروبيين "صمد" وشددت على أنه "لا يمكن تحقيق أغلبية (في البرلمان الأوروبي) بدون مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين".(أنسامد).

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