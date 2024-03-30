غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا، طفلة حديثة الولادة مفقودة

(أنسامد) - مارس 30 - روما - أفاد مسؤولون محليون إن طفلة حديثة الولادة كانت من بين المفقودين في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا يوم الجمعة.وأضافوا أن الطفلة البالغة من العمر أربعة أشهر هي من بين الأشخاص الثلاثة المفقودين الذين انتهى بهم الأمر في البحر أثناء عمليات الإنقاذ على متن السفينة تروتامار 3.وفي منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية، قامت سفينة المنظمة غير الحكومية الألمانية "بيبول إنموشين"، بمجرد رصد القارب المحمل بالمهاجرين، بتقديم سترات نجاة لبعض الأشخاص، أثناء انتظار وصول قارب دورية لخفر السواحل.ومع ذلك، أصبح المهاجرون مضطربين وحاولوا الاقتراب من قارب المنظمة غير الحكومية، فسقطوا في البحر.وأنقذ الطاقم 44 مهاجرا، لكن لم يتم إنقاذ ثلاثة أشخاص، وهم رجلان وطفلة تبلغ من العمر 4 أشهر من غينيا، كانت مسافرة مع والدتها.ولا تزال سفن خفر السواحل تقوم بالبحث.في 25 مارس/آذار، بعد أن أنقذت سفينة شحن قارب مهاجرين، انتهى الأمر بثلاثة شبان في البحر ولم يتم العثور عليهم مطلقًا.وفي اليوم السابق، فُقد صبي غيني يبلغ من العمر 15 عامًا في البحر، وفي 23 مارس/آذار، لم يتم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 15 شهرًا بعد عملية إنقاذ أخرى قبالة لامبيدوزا. (أنسامد).

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