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فرنسيس : حرب غزة بين طرفين غير مسؤولين

10 مارس 2024, 08:34

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 10 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل بين طرفين غير مسؤولين، وذلك في مقابلة مسجلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، أُذيع جزء منها يوم السبت وستبث يوم 20 مارس.

وأضاف : كل يوم في الساعة السابعة مساءً أتصل بالرعية في غزة، حيث يعيش هناك ستمائة شخص ويخبرونني بما يرونه: الحرب. والحرب تدور بين طرفين وليس طرفا واحدا.

وتابع أن "الأشخاص غير المسؤولين هم هؤلاء الذين يشنون الحرب"، منوها : لا توجد حروب عسكرية فحسب، بل هناك، على سبيل المثال، "حرب العصابات" لحماس، وهي حركة ليست جيشا.

وردا على سؤال حول الأمل في الوساطة، أوضح البابا فرنسيس : لننظر إلى التاريخ، الحروب التي عشناها انتهت كلها باتفاقيات.

وفيما يتعلق بالحرب العدوانية التي تشنها روسيا في أوكرانيا، شدد البابا على أن الشجاعة مطلوبة لرفع الراية البيضاء والتفاوض، منوها : من يرى الوضع، ومن يفكر في الناس، ومن لديه الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض، هو الأقوى. (أنسامد).

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