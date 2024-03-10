فرنسيس : حرب غزة بين طرفين غير مسؤولين

وأضاف : كل يوم في الساعة السابعة مساءً أتصل بالرعية في غزة، حيث يعيش هناك ستمائة شخص ويخبرونني بما يرونه: الحرب. والحرب تدور بين طرفين وليس طرفا واحدا.
وتابع أن "الأشخاص غير المسؤولين هم هؤلاء الذين يشنون الحرب"، منوها : لا توجد حروب عسكرية فحسب، بل هناك، على سبيل المثال، "حرب العصابات" لحماس، وهي حركة ليست جيشا.
وردا على سؤال حول الأمل في الوساطة، أوضح البابا فرنسيس : لننظر إلى التاريخ، الحروب التي عشناها انتهت كلها باتفاقيات.
وفيما يتعلق بالحرب العدوانية التي تشنها روسيا في أوكرانيا، شدد البابا على أن الشجاعة مطلوبة لرفع الراية البيضاء والتفاوض، منوها : من يرى الوضع، ومن يفكر في الناس، ومن لديه الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض، هو الأقوى. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA