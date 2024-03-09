يوم المرأة العالمي:ماتاريلا يدين العنف غير المقبول ضد المرأة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

يوم المرأة العالمي:ماتاريلا يدين العنف غير المقبول ضد المرأة

09 مارس 2024, 10:37

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 9 - روما - ندد الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة بالمضايقات المستمرة والتمييز ضد المرأة خلال حفل أقيم في قصر كويرينالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال ماتاريلا: "لقد تم التنديد بالتحرش والضغط غير المقبول في عالم العمل والتمييز منذ سنوات وما زال متكررا"، مضيفا أنه من المهم "ألا ننسى العنف".

وتابع: "كيف يمكننا أن نفشل في تذكر ضحايا العديد من جرائم قتل النساء، بما في ذلك في الأيام الأخيرة؟ وتساءل ماتاريلا: "كيف لا يمكننا أن نتذكر، بالنسبة لهن جميعا، جوليا تشيتشيتين، التي أصابت مأساتها الرعب والحزن إيطاليا بأكملها؟" في إشارة إلى طالبة الهندسة الطبية الحيوية جوليا البالغة من العمر 22 عامًا والتي اختطفها صديقها السابق فيليبو توريتا وقتلها في 11 نوفمبر 2023، في قضية صدمت الأمة.

وأضاف الرئيس الإيطالي "لقد قيل مرات عديدة - بما في ذلك في ذلك الوقت - أن هناك حاجة إلى تدخل ثقافي عميق لضمان اكتساب الجميع إحساسا حقيقيا بالعلاقة بين الرجل والمرأة: الفن هو قوة دافعة فعالة للتعليم ونقل قيم الحياة، " .

وأردف "ولهذا السبب، نشيد اليوم ونعرب عن امتناننا للبطولة الفنية للمرأة، ولسوء الحظ، في الفن كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، من أجل التعبير عن أنفسهن وتحقيق إمكاناتهن، كان على النساء بذل جهد إضافي، والتزام إضافي، لتحمل عبء يكاد يكون مخفيًا وغير قابل للتفسير على نشاطهن".

وقال إن الأمر "كما لو أن التزامات إضافية مطلوبة منهن وعليهن أن يجتزن باستمرار اختبارات وأحكام أكثر صرامة".

واختتم ماتاريلا قائلا : أن هذه "الظاهرة المعروفة للأسف" لها جذورها "في الأحكام المسبقة والصور النمطية حول المرأة التي لا تزال تظهر من جديد حتى في المجتمعات التي تعتبر نفسها أكثر تقدما".

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

10:37

يوم المرأة العالمي:ماتاريلا يدين العنف غير المقبول ضد المرأة

14:09

أورسولا فون دير لاين تزور مصر برفقة ميلوني وألكسندر دي كرو

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

10:37

يوم المرأة العالمي:ماتاريلا يدين العنف غير المقبول ضد المرأة

14:09

أورسولا فون دير لاين تزور مصر برفقة ميلوني وألكسندر دي كرو