يوم المرأة العالمي:ماتاريلا يدين العنف غير المقبول ضد المرأة

(أنسامد) - مارس 9 - روما - ندد الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة بالمضايقات المستمرة والتمييز ضد المرأة خلال حفل أقيم في قصر كويرينالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وقال ماتاريلا: "لقد تم التنديد بالتحرش والضغط غير المقبول في عالم العمل والتمييز منذ سنوات وما زال متكررا"، مضيفا أنه من المهم "ألا ننسى العنف".وتابع: "كيف يمكننا أن نفشل في تذكر ضحايا العديد من جرائم قتل النساء، بما في ذلك في الأيام الأخيرة؟ وتساءل ماتاريلا: "كيف لا يمكننا أن نتذكر، بالنسبة لهن جميعا، جوليا تشيتشيتين، التي أصابت مأساتها الرعب والحزن إيطاليا بأكملها؟" في إشارة إلى طالبة الهندسة الطبية الحيوية جوليا البالغة من العمر 22 عامًا والتي اختطفها صديقها السابق فيليبو توريتا وقتلها في 11 نوفمبر 2023، في قضية صدمت الأمة.وأضاف الرئيس الإيطالي "لقد قيل مرات عديدة - بما في ذلك في ذلك الوقت - أن هناك حاجة إلى تدخل ثقافي عميق لضمان اكتساب الجميع إحساسا حقيقيا بالعلاقة بين الرجل والمرأة: الفن هو قوة دافعة فعالة للتعليم ونقل قيم الحياة، " .وأردف "ولهذا السبب، نشيد اليوم ونعرب عن امتناننا للبطولة الفنية للمرأة، ولسوء الحظ، في الفن كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، من أجل التعبير عن أنفسهن وتحقيق إمكاناتهن، كان على النساء بذل جهد إضافي، والتزام إضافي، لتحمل عبء يكاد يكون مخفيًا وغير قابل للتفسير على نشاطهن".وقال إن الأمر "كما لو أن التزامات إضافية مطلوبة منهن وعليهن أن يجتزن باستمرار اختبارات وأحكام أكثر صرامة".واختتم ماتاريلا قائلا : أن هذه "الظاهرة المعروفة للأسف" لها جذورها "في الأحكام المسبقة والصور النمطية حول المرأة التي لا تزال تظهر من جديد حتى في المجتمعات التي تعتبر نفسها أكثر تقدما".(أنسامد).

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