تاياني:إيطاليا ضد إرسال قوات لأوكرانيا، لسنا في حرب مع روسيا

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعارض إرسال قوات للقتال في أوكرانيا، وذلك بعد أن طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفكرة يوم الاثنين.وقال تاياني، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب "فورتسا إيطاليا" بعد برلسكوني الذي ينتمي إلى يمين الوسط، إن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "هي فكرة ماكرون".وأضاف "لكن عندما تتحدث عن إرسال قوات يجب أن تكون حذرا للغاية لأنه لا يجب أن نجعل الناس يعتقدون أننا في حالة حرب مع روسيا".وأردف "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، نحن ندافع عن أوكرانيا، وفي رأيي الشخصي أنا لست مؤيدا لإرسال قوات إيطالية للقتال في أوكرانيا." جاءت تصريحات تاياني على هامش اجتماع لجنة التنسيق بين الوزراء الإيطاليين والكرواتيين في زغرب. (أنسامد).

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