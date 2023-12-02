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  2. إيطاليا : وصول 62 لاجئا من بيروت عبر الممر الإنساني

إيطاليا : وصول 62 لاجئا من بيروت عبر الممر الإنساني

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - وصلت مجموعة مكونة من 62 لاجئا سوريا، بينهم 25 قاصرا، إلى إيطاليا يوم الجمعة عبر ممر إنساني قادمة من لبنان.

وصلت المجموعة إلى مطار فيوميتشينو في روما على متن رحلة جوية من بيروت، وتم تنظيمها في إطار البرنامج الذي جلب منذ عام 2016 أكثر من 2700 لاجئ إلى إيطاليا من بلاد الأرز وحدها.

ومن المقرر وصول مجموعة ثانية مكونة من 18 لاجئا سوريا من العاصمة اللبنانية يوم الأربعاء.

يتم الترويج لمبادرة الممرات الإنسانية من قبل جماعة سانت إيجيديو والاتحاد الإيطالي للكنائس الإنجيلية وكاريتاس والمائدة الولدانية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بشكل عام، وصل أكثر من 6,700 لاجئ إلى أوروبا بأمان وكرامة من لبنان وإثيوبيا ودول اللجوء الأولى الأخرى منذ بدء المشروع في أعقاب غرق قارب المهاجرين قبالة لامبيدوزا في أكتوبر 2013 حيث توفي مئات اللاجئين معظمهم من إريتريا وسوريا.

سيتم استضافة الوافدين الجدد من قبل أقاربهم الذين يعيشون بالفعل في إيطاليا والذين وصلوا عبر ممرات سابقة، وعائلات إيطالية وجمعيات محلية، وسيتلقون الدعم من أجل اندماجهم في إيطاليا.

وقال رئيس جماعة سانت إيجيديو، ماركو إيمباجلياتسو، إن "الممرات الإنسانية أصبحت اليوم ممرات سلام".

وتابع: "هؤلاء هم الأشخاص الذين تحرروا ليس فقط من الحرب في سوريا، ولكن أيضا من زعزعة الاستقرار الكبيرة في لبنان حيث كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين لسنوات عديدة". (أنسامد).

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